依規定幼兒園的教保員每年要參加18小時以上的專業知能研習，否則將被罰款1000元到6000元。全國教師工會總聯合會今天表示，教保員平日都要上課，只能利用假日去研習，他們要求應給予公假補休或加班費。

全教總今天召開「教保18，勞權卡卡」記者會，理事長侯俊良表示，教保現場平日工作責任重大且無法離開園所，難以在平日出來參與研習，因此要犧牲假日的時間去研習。如以教育訓練一天平均6 小時計算，教保人員每年等同要犧牲3天時間來參加研習。

侯俊良說，教保員參加研習，等同是因公出勤，可事實際上不僅沒有公假，甚至連補休都沒有，更遑論加班費，每年年底還要擔心因時數不足而受罰，這樣的制度嚴重影響教保員工作權益與現場信心。

高雄市教師職業工會幼委會委員楊麓潔是幼兒園的老師，同時也是一歲嬰兒的媽媽。她表示，教保員如果本身有小孩，然後又要利用假日去研習，那就會有托嬰的問題，未妥善處理的話，會衍生成為家庭問題。

全教總表示，今年已有桃園市與嘉義市准許縣市內的教保人員如出勤18小時的專業研習，則給予公假、遇到假日則給予補休。他們呼籲全國其他縣市跟進，讓教保員享有正當的工作權益。

另外，依照「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」，幼兒園教保人員甲等人數限制為75％，全教總認為此考核人數限制，導致教保員在幼教現場遭受不平等之亂象。以聘任2位與1位教保員的園所為例，教保員在30年後的總薪資，竟然相差146萬元。

全教總副秘書長楊逸飛說，甲等考核75％的限制，等同讓行政主管不需要依照程序如實考核，僅需要以此限制就能將教保員考績列乙等，當園內出現有不懷好意的行政主管，會更容易導致職場霸凌的發生。全教總主張廢除75％限制，改採如實考核。

教育部回應，公立幼兒園契約進用人員之年終考核比率，是參考公務人員甲等人數比率不超過75％之規定訂定之。目前教育部已就是否調整該比率部分，正在收集意見中，後續也將進一步徵詢意見凝聚共識。

(中時 )