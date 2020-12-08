嘉義民雄毒豆奶案續集 負責人轉地下化用偽標騙60商家

郭男結束連鎖豆奶攤，轉而設地下工廠，並以豆作職人為品牌，販售杏仁茶、豆漿、奶茶等偽標飲品。（馮惠宜攝）

郭男結束連鎖豆奶攤，轉而設地下工廠，並以豆作職人為品牌，販售杏仁茶、豆漿、奶茶等偽標飲品。（馮惠宜攝）

刑事警察局中部打擊犯罪中心日前在嘉義市破獲地下食品工廠，該案主嫌56歲郭姓嫌犯即為2018年爆發食物中毒案嘉義豆奶攤總店負責人，雖然前案造成一名中正大學研究生死亡，郭男最終獲判無罪；唯郭男去年間於嘉義市東區住宅用地，設立非法食品加工廠，標榜投保產品責任險2000萬元、通過ISO9001（品質管理系統）、ISO22000／HACCP（食品安全衛生管理系統）招徠不知情民眾購買，實則皆為偽造，有詐欺之嫌。

2018年4月間嘉義豆奶攤民雄店因蛋汁有沙門氏菌，爆發食物中毒案，造成中正大學林姓研究生死亡，另有52人就醫，事件爆發後震驚全國，雖然事後相關人員都受到司法裁決，未料其嘉義總店負責人卻轉而在自宅成立食品廠，並以豆作職人品牌販售台中至高雄60家早餐店、火鍋店。

刑事警察局中部打擊犯罪中心日前接獲民眾檢舉，經專案小組埋伏蒐證多日，於本月2日持台灣嘉義地方法院核發之搜索票，至郭男在嘉義市東區設立的地下工廠、冷凍庫及公司等5處所執行搜索，並帶回郭男及其員工13名進行偵訊，現場也查獲贓證物：偽標飲品2920罐、937包（約5.6公噸）、各式生產機具及貨車5輛。

刑事警察局中部打擊犯罪中心偵六大隊隊長王嘉華指稱，郭男原為多間連鎖早餐店之負責人，前年4月間，所轄民雄店傳出集體食物中毒事件，導致52人送醫，其中1人死亡。事後郭男改以地下工廠生產之方式，於各通路（約60間商家）及網路上銷售相關飲品牟利。

郭男於嘉義市東區住宅用地，設立非法食品加工廠，推出一系列飲品，生產包括：豆漿、米漿、奶茶、杏仁茶、紅茶、薏仁等飲品，標榜投保產品責任險2000萬元、通過ISO9001（品質管理系統）、ISO22000／HACCP（食品安全衛生管理系統）招徠不知情民眾購買，涉有詐欺之嫌。

刑事警察局中部打擊犯罪中心也在訊後依涉嫌詐欺、偽造文書、妨害農工商罪、商標法及食品安全衛生管理法等案移送台灣嘉義地方檢察署偵辦。

(中時 )