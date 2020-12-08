美國前副國務卿阿米提吉(Richard Armitage)與新自由主義創始國際關係大師奈伊(Joseph Nye)周一(8日)共同發表報告，建議總統當選人拜登(Joe Biden)加強與日本同盟，擴大對華包圍網，並提到邀日本加入「五眼聯盟」(Five Eyes)共享情報、美日澳印4國同盟、美日共同支援台灣等作法。

俗稱阿米提吉-奈伊報告已是第5版，屬跨黨派團隊研究成果，在位於華盛頓的戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)發表。共和黨人阿米提吉是小布希(George Walker Bush)時代副國務卿；奈伊是當代對國際關係研究最具影響力大師之一，曾提出「軟實力」概念，他沒有特別黨派，但在前2位民主黨籍總統柯林頓(Bill Collinton)、歐巴馬(Barack Obama)時代是外交重要顧問，現為哈佛大學甘迺迪學院院長。

這份報告名為《2020美日同盟：伴隨全球議程的平等聯盟》，是史上首度提議讓日本在同盟中共同領導，而非再居於從屬的建議，概略可分推進安全保障同盟、擴大合作、推進經濟與技術合作等3部分。

報告指出，中國崛起是美、日最大挑戰，「2國都必須為區域和世界秩序做好準備，承受比過去70年來任何時刻都更大壓力。」

阿米提吉建議，若拜登上任後美國無法迅速加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，至少該支持日本在CPTPP中領導角色，以抵銷普遍被認為中國主導的RCEP(區域全面經濟夥伴協定)影響，確保2國能構築印度洋、太平洋地區經濟規則。日本加入美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭的五眼聯盟，面臨困難幾乎都取決於日方，而不是現有成員，換言之，日本非常有可能加入，讓五眼聯盟變六眼聯盟。

除加入CPTPP外，報告建議拜登應該把日本首相菅義偉列為最優先會晤的外國領導人之一，

也讚許日本今年持續與澳洲、印度協調的努力，美日澳印4國同盟對制衡中國相當重要，但彼此仍存在許多分歧，真正想主宰印太秩序，各方都需要更多包容。

應對RCEP，報告認為美國、日本應該盡速修復與韓國、ASEAN(東南亞國家協會)關係，「應該著眼於未來，而非過去。」日本由於面對第二次世界大戰侵略他國歷史態度曖昧，與亞洲除台灣之外的國家、地區多次衝突，特別是中國、韓國、朝鮮(北韓)；美國雖是在韓戰中保住韓國的恩人，但川普(Donald Trump)多次威脅韓國全額負擔駐韓美軍費用、否則撤軍，加上現任總統文在寅對中國較友善態度，美韓關係近2年處於低潮。

韓日關係也沒有好轉跡象，雖然文在寅政府由於疫情再次惡化、法務部長秋美愛將檢察總長尹錫悅停權失敗、國土交通部長金賢美房地產評論失言爭議，最新施政好評率由上個月初43.8%降至37.4%，面臨壓力，不過今天(8日)國務會議又通過《關於各種紀念日的規定》修正案，將6月10日定為紀念日，記念1926年首爾學生抗日運動，外交部昨(7日)也質疑日本福島核電站排放汙水尚無法確定安全。

(中時新聞網)