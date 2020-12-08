據美聯社報導，聯邦調查機構「美國特別顧問辦公室」7日報告指出，川普的白宮經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）因在競選期間一再批評當時的民主黨總統候選人拜登，涉嫌違反聯邦政府職員藉由官方職務介入政治事務的「哈奇法」（The Hatch Act）。

聯邦調查機構「美國特別顧問辦公室」指出，川普的白宮經濟顧問納瓦羅在競選期間一再批評當時的民主黨總統候選人拜登，涉嫌違反「哈奇法」。

報導指出，美國特別顧問辦公室的報告稱納瓦羅在競選期間經常在媒體以及社群網站上發表批評拜登的言論，直接破壞拜登選情並鼓吹選民別支持他，此舉已違反哈奇法。

報告也指出，白宮律師堅稱納瓦羅並未違法，認為實質上的政策宣言並不會造成對候選人的敵意或不利其競選，例如納瓦羅稱「拜登是在向大陸磕頭」的說法，以白宮經濟顧問身分提出這一說是可以接受的。

不過，特別顧問辦公室認為白宮的說法缺乏立足點，並指出當聯邦政府職員的言論有意鼓勵其他人支持或反對某位競選中的候選人，就已違反了哈奇法。但報告指出，如何決定「適當規範行為」仍取決於總統，並呼籲川普採取適當的紀律處分，例如罰金或將他革職；但報導稱，這也顯示了該法的侷限，例如先前的總統顧問康威（Kellyanne Conway）也曾遭特別顧問辦公室點名一再違反哈奇法，但川普拒絕將她炒魷魚。

另外，非營利組織「華府公民道德責任組織」也繳交關於納瓦羅違法指控給特別顧問辦公室，並指出「川普政府中非法運用職位影響大選的，納瓦羅是最嚴重的一位」。白宮拒絕媒體的置評請求。

(中時新聞網)