美股消息面：

1.全球主要國家的新冠疫情持續升高，越來越多政府收緊封鎖措施，以及美中緊張關係加劇，周一紐約期油收跌50美分或1.1%，為每桶45.76美元。倫敦布蘭特期油收跌46美分或0.9%，為每桶48.79美元。

2.市場看好美國國會將通過新紓困措施，周一國際金價延續上周連漲3天的升勢，分析師預期本周金價可望突破1900美元大關。周一紐約2月期金收漲26美元或1.4%，為每盎司1866美元；上周大漲近60美元，創下7月以來最大單周漲幅。

3.投資人觀望新冠肺炎疫情、疫苗與美國新一輪新冠紓困案的進展，周一美元普遍走軟。英國與歐盟之間的貿易談判雖仍持續進行中，但也遲遲未傳出正面消息，使英鎊承壓。此前英國首相強生與歐盟委員會主席馮德萊恩坦承雙方歧見仍大，現階段貿易談判不可能成功。周一紐約尾盤美元指數幾近持平，報90.795，仍接近位於90.471的兩年半低點。美元兌日圓貶0.2%，報104日圓。

(時報資訊)