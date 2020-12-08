《商情》黃金亞洲電子盤走高 11:072020/12/08 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因臨近聖誕節假期，市場擔心會引發新一波新冠肺炎疫情，加上英國脫歐談判陷入僵局，提高政治不確定性，因此增加黃金避險需求，促使金價走高；截至台北時間上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 2月黃金上漲2.9美元，報每盎司1868.9美元。 3月白銀下跌0.039美元，報每盎司24.755美元。 1月白金下跌18.3美元，報每盎司1031.1美元。 3月鈀金下跌11.8美元，報每盎司2339.5美元。(商品行情網) 《期貨》三大期指跌多漲少 電子期獨撐場 《商情》獲利了結 打壓LME期銅轉跌 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》ADR創高無感 晶圓雙雄乏力 09:592020/12/08 財經 《熱門族群》運價喊漲 貨櫃三雄飆起來 11:422020/12/08 財經 《韓股》連5紅止步 KOSPI開低走低 11:422020/12/08 財經 北爾電子、惠通科技 強強相加 04:092020/12/08 投資理財 A股股王續強 貴州茅台股價連2日創新高 11:112020/12/08 財經 工商社論》熱錢四竄下應防亞洲金融風暴再起 04:092020/12/08 財經要聞 《熱門族群》長榮、萬海揚帆 航運股浪頭高呼 11:242020/12/08 財經 奪MAMA亞洲新人獎持修樂接軌國際 04:092020/12/08 娛樂新聞 財經熱門新聞 不追趕台積電7奈米也行！ 另一座晶圓雙雄18年後再顯榮耀 - 財經 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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