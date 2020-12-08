因臨近聖誕節假期，市場擔心會引發新一波新冠肺炎疫情，加上英國脫歐談判陷入僵局，提高政治不確定性，因此增加黃金避險需求，促使金價走高；截至台北時間上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

2月黃金上漲2.9美元，報每盎司1868.9美元。

3月白銀下跌0.039美元，報每盎司24.755美元。

1月白金下跌18.3美元，報每盎司1031.1美元。

3月鈀金下跌11.8美元，報每盎司2339.5美元。(商品行情網)

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(時報資訊)

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