受惠大陸廠需求回升以及不鏽鋼價上揚，彰源(2030)、運錩(2069)等不鏽鋼廠第三季已轉盈，展望第四季獲利可望更上一層樓，加上股價在低基期，今日彰源帶量強攻。

受惠鎳價及不鏽鋼價上漲，彰源第三季每股稅後淨利0.22億元，單季轉盈，並彌補上半年的虧損，前三季轉盈，每股淨利0.01元。展望後市，隨著台灣營建需求增加，以及中國公共工程訂單陸續釋出，同步帶動台灣斗六廠及中國無錫廠的出貨量。法人預估，彰源第四季獲利將再穩定成長。

運錩同樣受惠中國需求回升，第三季歸屬母公司淨利0.63億元，EPS 0.41元，中止今年前兩季的虧損局面。前三季每股淨損縮減至0.35元。

運錩11月營收攀高至7.42億元，年增8.05%，扭轉今年以來單月營收年減的態勢。

目前運錩台灣廠出貨持續回溫，加上大陸的寧波奇億廠隨著當地內需轉強，在兩岸廠區生產規模提升下，預期第四季獲利比第三季更佳，今年營運倒吃甘蔗，全年將可望獲利。

另外，不鏽鋼流通廠新鋼(2032)前三季營運相對穩健；前三季營收23.81億元，稅前淨利7348萬元，歸屬於母公司淨利6053萬元，每股盈餘0.46元，優於去年同期之0.34元。今日股價表現也相對佳。

(時報資訊)