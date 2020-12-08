時序來到2020年最後一個月，投資專家指出，每年12月有集團作帳、投信作帳行情，台股「易漲難跌」，集團股交叉持股密集，或股價表現相對沒有漲的集團股，有「不能輸的壓力」，預期年底前各集團股將陸續表態，作帳行情可期。

權值股台積電盤中翻紅，一度衝上520元大關，再度刷新天價，市值也衝破13.4兆元歷史新高，帶動台股續漲，盤中來到14323點，短期內似乎看不到天花板。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，根據歷史統計，近10年來12月漲率100％的有金仁寶集團，台塑、聯電及華碩集團則有90％的漲率，富邦及國碩集團有8成，新光、台積電、國巨、統一、遠東及、華新、永豐餘、光寶及友達等都有7成。

簡伯儀指出，年底各集團作帳企圖心強，尤其股價漲幅落後的集團股有不能輸的壓力，對照近日金仁寶集團、台塑集團、華碩集團表現都相對亮眼，聯電及台積電這波也前展開攻勢大漲，對於台股指數不預設高點，目前市場多頭氛圍仍主導行情，價量未失控前，台股續偏多操作。

統一投顧董事長黎方國也指出，近10年來，有9次12月是上漲，因而，12月台股易漲難跌，集團股扮演重要的角色，市場可留意集團交叉持股密集，例如台塑、華新麗華集團等，以及今年來股價表現落後的鴻海集團股，隨著年底將到，集團股有持股評價的壓力，因而樂觀看待集團股作帳行情。

(工商 )