傳港府記者會禁「武漢肺炎」字眼 港府：提問勿污名化 11:262020/12/08 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中新社資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳香港政府擬禁止媒體在政府記者會上使用「武漢肺炎」字眼提問，違者會被主持警告，若仍不遵守有關規定或會被驅逐。對此，香港政府發言人指出，世界衛生組織今年2月已將新病毒命名2019冠狀病毒病，政府需提醒出席採訪政府活動的傳媒代表留意提問表述，不要污名化。 疫情爆發初期外界一直稱病毒為「武漢肺炎」，直至世衛在今年2月將疫症正名為「新冠肺炎」和「Covid-19」。 連勝文：未鼓吹打大陸疫苗更沒有相關投資 將對三立不實報導提告 「嘉玲」沒了 今增2境外移入 指揮中心14時說明 (中時 ) #政府 #肺炎 #武漢 #武漢肺炎 #病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 文在寅：韓國考慮加入CPTPP 擴展多邊貿易 11:562020/12/08 國際 政策與疫情重創經濟 印度建造第3艘航艦有問號 15:402020/12/07 國際 天祐台灣 有陸這個商場好兄弟 04:092020/12/08 產業財經 不滿港府取消議員資格 傳川普將再制裁中港官員 12:022020/12/07 國際 公民活動自由度 台灣再列亞洲唯一開放國家 10:242020/12/08 國際 不滿港議員遭打壓 美財政部宣布制裁14陸官員 07:412020/12/08 國際 陸增15例確診 多地現凍品陽性 04:092020/12/08 話題觀察 新聞早班車》英國今開打疫苗 美後天審核 06:302020/12/08 政治 兩岸熱門新聞 「10億中國人感謝你！」 德病毒學家頭大了 - 兩岸 人夫獲6475萬拆遷鉅款 妻威脅：不給弟5611萬買房就離婚 - 兩岸 相隔4年 大陸發表南海仲裁案反駁論文 內文提到台灣與太平島 - 兩岸 陸AR-500B首飛成功 填海軍空白 - 焦點新聞 - 旺報 香港今晨又現大搜捕 8泛民代表人物被捕 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。