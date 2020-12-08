傳香港政府擬禁止媒體在政府記者會上使用「武漢肺炎」字眼提問，違者會被主持警告，若仍不遵守有關規定或會被驅逐。對此，香港政府發言人指出，世界衛生組織今年2月已將新病毒命名2019冠狀病毒病，政府需提醒出席採訪政府活動的傳媒代表留意提問表述，不要污名化。

疫情爆發初期外界一直稱病毒為「武漢肺炎」，直至世衛在今年2月將疫症正名為「新冠肺炎」和「Covid-19」。

(中時 )