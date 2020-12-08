駐日代表謝長廷近日返台並表示，有關日本福島食品進口，若中國比台灣早開放，會讓支持我們的日本政治家很沒面子，藍委費鴻泰今日於立院質詢時提問「什麼意思？」行政院長蘇貞昌回應「要問謝長廷才知道」、「我們沒有急著開放。」

謝長廷日前指出，沒有輻射的食品應該開放。日本明年是CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的主席國，若無科學依據，繼續禁止日本東北食品進口，日本支持我們，內部雜音會很大，將不利台灣加入CPTTP，我們要遵守自由貿易規範。

蘇貞昌表示，謝長廷講的時候，自己不在場，也不了解他的意思。費鴻泰指出，12月5日時，謝長廷說自己返台有和蔡總統及蘇貞昌討論過。蘇貞昌重申「沒有和謝長廷見面，也沒討論過。」

費鴻泰問，中國目前有沒有開放日本核食？蘇貞昌答覆「沒有。」費鴻泰續問「那為什麼我們要急著開放？」蘇貞昌說「我們沒有阿。」

費鴻泰追問核食會不會開放？蘇貞昌回應「依科學依據、國際標準。」費鴻泰指出，韓國禁止核食，WTO也沒有說他們違法，請蘇轉告謝長廷，不要做出賣台灣人的事。

(中時 )