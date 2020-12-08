根據知名記者沃納洛斯基報導，金塊已經與後衛蒙提莫里斯達成3年2700萬的提前續約條件。蒙提莫里斯是2017年金塊在次輪51順位選中的新秀，在這個順位才被選中的球員，意味著他的天賦和實力在同屆新秀裡都非常一般，但金塊獨具慧眼，他們選中了這位並不被看好的後衛，並且給了他機會證明自己，最終，蒙提莫里斯向外界證明，他完全可以在這個競爭激烈的聯盟立足。

蒙提莫里斯除了能夠在進攻組織上分擔穆雷的壓力，他還是一名出色的外線防守者，而且三分投射能力也非常出色，既可以在賈瑪莫瑞下場休息時出任控衛，也可以在與莫瑞搭檔時成為一名出色的後場球員。

新秀賽季莫里斯僅打了3場比賽，第二個賽季莫里斯就成為板凳席的重要輪替成員，出戰82場，平均上場時間24分鐘，場均10.4分、2.4籃板、3.6助攻、0.9抄截，三分球投籃命中率更是高達41%，攻防兩端表現非常全面，是金塊能夠躋身西區例行賽強隊的關鍵之一。

上賽季，在人才濟濟的金塊裡，莫里斯依然坐穩例行賽首位輪替重要位置，是約基奇和賈瑪莫瑞的重要幫手之一，雖然數據有所下滑，但場均仍可以貢獻9分、1.9籃板、3.5助攻的數據。

蒙提莫里斯是莫瑞的頭號替補，也是約基奇重要的後場幫手，尤其是馬利克比斯利被交易出去之後，更加印證了高層對於莫里斯的看重。儘管新賽季金塊引進了坎帕佐，但坎帕佐還未在NBA證明過自己，新賽季能否適應還是個未知數，因此，莫里斯將仍然會扮演著非常重要的作用。

值得一提的是本賽季莫里斯的年薪僅166萬美元，如今，他簽下2700萬的合約，對於一名次輪尾端球員而言，這顯然是一個非常激勵人心的消息。

(中時 )