「補教天后」陳子璇和「補教名師」高國華，2010年被拍到在國道激吻轟動全台，雖然陳子璇隨後被扶正，不過這段感情維持九年在日前宣告結束，而她昨天再度於臉書提及多年前未婚生女一事，坦言：「往往當下無法接受的事實，現在回想起來，都是人生最精彩的部分」。

陳子璇在臉書透露自己的《處女之老二哲學》，她表示在家中排行老二，總想著要比較反骨，因此很常不按牌理出牌，像是明明可以安穩無憂的生活，卻寧可讓日子高低起伏的度過，她提及1997年未婚生女，雖然在當時不被認同，但家人從傷心無奈到支持協助，讓她表示若沒有家人力挺，自己不知該何去何從，也道出心裡感謝的話：「我親愛的家人是我一輩子貴人」。

《處女之老二哲學》（上集） 我排行老二，我是處女座 （看標題想歪了吧😝） 我自己覺得排行老二比較想要不一樣 比較反骨，比較不按牌理出牌 潛意識裡好像不太想平凡平順 明明可以安穩無憂 偏偏自己選擇高低起伏 1997年 我未婚生女 我的堅持... 由陳子璇發佈於 2020年12月6日 星期日

陳子璇生完小孩後，不僅擔起當母親的責任，還要扛起經濟重擔養家，而她的轉捩點就從加入劉毅英文師資培訓開始，當時與各地的47位的優秀老師競賽，雖然每周評比奪冠的她，順利

晉升為正式老師，但因為自認是裡面唯一「啥都不懂的異類」，讓她承受諸多壓力後決定離職，慶幸的是當時總編輯不斷鼓勵，才決定留下來奮鬥，也因此獲得劉毅老師認可，後來更成為學生人數最多的老師，讓她有感而發表示：「劉毅老師有時說話不好聽，但他的確是幫助我的人，是我的貴人無誤」。

此外她透露劉毅曾幫她百萬徵婚，後來被別的老師向週刊爆料單親有女兒，當下一度擔心人生全毀，沒想到劉毅不僅大讚她是時代尖端的新女性，還寫了公開信給所有學生，成功將危機變成轉機，事隔多年之後，她表示當下無法接受的事實，如今卻成為人生最精彩部分，也強調會永遠牢記別人對她的愛。

(中時新聞網)