「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）火災

俄羅斯唯一的航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）不但老舊，還噩運連連。然而，俄國海軍仍不放棄希望，打算將它修復，並於2022年讓它進行海試。

據《富比士》（Forbes）雜誌網7日報導，要是它能重返大海，那就37歲了。2018年10月30日淩晨，「庫茲涅佐夫海軍上將」號在薩福諾沃（Safonovo）第82修船廠（SRZ-82）PD-50浮動船塢維修完畢，準備出塢時，PD-50浮動船塢突然沉沒。而船塢沉沒時，一台起重機砸在航母甲板上，不僅留下一個4×5米的大洞，也導致4人受傷。

後來它在2019年12月接受維修時，由於工人焊接不慎引發火災，火勢迅速蔓延到內部結構。而船員和緊急救難隊花了一整天，才撲滅火勢，最後導致1人喪生、約12人受傷。

「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）起火

儘管它連續受創，但據俄羅斯國營新聞通訊社塔斯社（TASS）說，克宮希望，起碼能從這艘航母身上再擠出5年服役期，讓它上前線執行任務。

至今俄羅斯海軍尚未釐清，一旦「庫茲涅佐夫海軍上將」號2020年代後期到了預定退役期時，他們會不會，或是要如何汰換這艘航母。

這艘長1,001英尺（約305公尺）的航母是在1990年服役，從一開始就沒好兆頭。它是由蒸汽渦輪機和渦輪機增壓鍋爐驅動，航行時冒出濃濃的黑煙。而《國防工業日報》（Defense Industry Daily）便直指，這是它的缺點。

此外，它的水電配置不佳，管線安裝也一樣糟。一位匿名部落客在English Russia上寫道，包括可能破裂的管線在內，水在艦上到處結冰。至於公廁也一樣爛，艦上雖有超過50間公廁，但其中半數不能用，而全艦官兵卻多達1,900人。

「庫茲涅佐夫海軍上將」號雖是海軍旗艦，但鮮少出海。從1991—2016年間，它只巡航過5次。而2016年在敘利亞外海執行任務才短短3星期，飛行聯隊就發生意外，折損了兩架噴射戰機。

據俄羅斯《消息報》（Izvestia）報導，一名消息人士透露，並不是人人都認為，砸好幾十億美元修這艘舊航母是恰當的決定。有人認為，還不如拿這些錢去打造兩艘巡防艦，或是一艘核潛艦。

事實上，就算它修好了，限制也一堆。例如，由於它沒有彈射系統，因此艦上24架蘇（Su）-33和米格（MiG）-29K戰機要靠自身動力和艏跳板起飛。也因此，這些艦載機只能攜帶少量燃油和武器。

(中時新聞網)