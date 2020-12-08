立法院經濟委員7日續審萊豬行政命令，民進黨立委卻要求27個附帶決議案全案保留出委員會，在國民黨立委全體抗議下，民進黨仍以人數優勢表決審查全案送交院會。不過，名單中卻不見民進黨立委吳思瑤，發起「罷瑤」活動的台北市議員羅志強表示，「這一次，吳思瑤沒有護航萊豬，給她一個讚」。
羅智強發起罷免挺萊豬立委活動，第一個點名吳思瑤，但昨日萊豬案送出委員會，吳思瑤卻缺席。羅智強在臉書指出，這並不是因為吳思瑤真心的改變，而是因為「我+1」持續發聲，給她不敢投票的壓力，但12月25日最後表決，吳思瑤會不會再度缺席有待觀察。
若要啟動罷免吳思瑤第一階段連署，必須滿足2個條件：「我+1」超過68860粉絲、萊豬案表決時，吳思瑤投下同意票。羅智強說，並沒有非罷免吳思瑤不可，而是看她對萊豬案的態度來決定，身為台北市民選出的市議員，必須捍衛台北市民的食安、反對萊豬，而吳思瑤是台北市選出的立委，也有責任捍衛台北市民的食安，不該護航萊豬。
截至今（8）日上午11時許，「我+1」已有6萬667人按讚，距離6萬8860的目標只差8千多人。對於罷免聲浪，吳思瑤日前強力反擊，強調自己說實話做實事，「拒絕問政零分造謠生事的選舉狂」「向一路跟騷思瑤的政治癡漢SayNo」，強調校園零萊豬，過去沒有現在沒有，未來更不會有。
有關萊豬9項行政命令中，其中8項已完成初審後，昨日經濟委員會審查最後一項行政命令。農委會農防字第1011473960號公告，「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」根據規定，行政命令經立法院院會交付審查後，須在3個月內完成審查，否則將自動生效，期限至本月25日。
(中時新聞網)
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