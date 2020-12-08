金庸經典武俠小說《倚天屠龍記》深植大家少時記憶，光是電視劇版就已被翻拍8次之多，而最新版本《倚天屠龍記》即將於明（12/9）起，每週一至週五晚間8點至10點在中天娛樂台播出。相較於以往版本，新版《倚天屠龍記》在場景方面要求挑戰忠於原著，因此多捨棄電腦特效，盡可能用實景拍攝，例如劇中最重要的場景之一「冰火島」，整個劇組遠赴新疆喀納斯拍攝，另外為了更完整重現「六大派圍攻光明頂」這場關鍵戲，劇組更是直接拉到寧夏銀川取景。

新版《倚天屠龍記》也刻意找回從前拍攝過金庸武俠片的卡司演出，像是當年紅遍中港台的「最美周芷若」周海媚，即在新版《倚天屠龍記》中晉升為「最美滅絕師太」。周海媚在專訪中被問到，飾演周芷若和滅絕師太，在心境上有什麼不同？演技派的她輕鬆答道：「沒有什麼不一樣啊！不就是一個角色嗎？」新版《倚天屠龍記》除了服裝、整體質感更講究之外，周海媚也透露，有別於從前的「滅絕師太」個性古板一心只想報仇，「在這個版本裡，對弟子有一些感情戲！」年過半百的她，鏡頭上絲毫看不出歲月痕跡，被稱為不老女神，被問到是否可以傳授「凍齡秘笈」時，她覺得心情好很重要，不要愁眉苦臉，面對事情的心態，才是關鍵的。

金庸經典武俠小說《倚天屠龍記》由曾舜晞、陳鈺琪、祝緒丹以及周海媚等人主演。(圖/中天娛樂台提供)

新版《倚天屠龍記》由新生代演員曾舜晞，擔綱飾演男主角張無忌的重任，他在拍攝期間的努力也讓周海媚非常欣賞，因為「張無忌」的角色武功非常高強，劇中有不少的武打橋段，面對台詞量大、睡眠又嚴重不足的高壓拍攝環境下，曾舜晞有一場吊鋼絲的戲，甚至是發著高燒拍攝完成：「如果這件事是你真正喜歡做的，我覺得這些都無所謂吧！其實在現場的時候人人都是這樣做，像我們這種新人演員都要拚搏一點，我覺得這樣才會有機會。」言談之間對於工作的熱忱展現無遺。

歷代張無忌皆由英俊小生飾演，最廣為人知莫過於鄭少秋、梁朝偉、馬景濤、吳啟華等不同版本，而曾舜晞當時拍攝《倚天屠龍記》年僅21歲，因此被稱之為「史上最年輕的張無忌」，想看曾舜晞如何詮釋稱霸武林的張無忌？新卡司對戲之間又將擦出什麼不同的火花？明（12/9）起，每週一至週五晚間8點至10點，請準時鎖定中天娛樂台，年終季末絕不能錯過的金庸絕學好劇《倚天屠龍記》。

(中時新聞網)