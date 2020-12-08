美股在創高後回檔，台股也同步跟進，晶圓雙雄台積電、聯電漲勢暫歇，中小型電子股成為盤面要角，櫃買指數表現也相對加權指數強勁。

截至10時30分，加權股價指數下跌3.68點、為14252.92點，成交值新台幣1386億元。

台積電ADR（美國存託憑證）股價雙雙創下歷史新高，但因短線漲高，表現遲滯，反倒是其他電子股表現轉趨活潑，聯發科、國巨、大立光、玉晶光、鈊象、金像電等具有題材的電子股接棒演出。

此外，中央銀行祭出4大措施打炒房，包括公司法人第1戶房貸限貸6成、第2戶以上限貸5成，均無寬限期；自然人第3戶以上限貸6成，無寬限期，高價住宅貸款維持目前6成、無寬限期規定。

營建股今天聞訊大跌，類股指數跌幅超過2%，指標股國建、國揚、冠德、遠雄、達麗等股價都受到衝擊開低走低。

分析師表示，台股近期漲得又快又急，今天漲勢雖暫歇，但技術面仍在多頭架構中，短線還是有再創新高的契機，且電子權值股已拉大指數空間，對有業績、明年展望佳的個股，本益比可望有上調空間。

法人也認為，台股站上14000點後，單日成交值也正式突破3000億元，價量關係搭配得宜，不過外資近期並未出現連續買超動作，加上融資券餘額雙雙攀高到近幾年來高點水準，短線需更注意籌碼面的變化，以及對盤勢的影響。

因武漢肺炎疫苗可能在12月上市並開始施打，有助於市場對2021年經濟活動恢復正常信心，但短期內美國與歐洲疫情擴散持續攀高，疫苗上市與施打進度將與疫情增溫並存，也可能帶來短期內股市震盪與獲利賣壓，不妨留意低價股或低基期的轉機類股。（編輯：張均懋）1091208

(中央社)