前年男子簡裕晉因林姓女手與他分手後另與文姓男子交往，他竟持刀殺死文男，一審依殺人罪重判無期徒刑，他打悲情牌聲稱是921地震受災戶並向死者家屬道歉，二審改輕判15年，但更一審認為他沒有賠償家屬及真正悔悟，判處無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，簡與林原為男女朋友關係，2人分手後，林女與文男交往，簡男妒火中燒，2018年11月20日晚間，他前往五金行購買水果刀到林女居所，趁文男裝設電視盒不備之際，持水果刀猛刺對方，造成文男右側腰腹受有刀刺傷。

林女見狀抱住文男以避免再遭刺殺，簡男將她拉開後再持刀刺向文男3刀，刀刺入其左肺上葉，簡男行凶後逃離現場，文男雖經送醫急救，仍因出血性休克於到院前死亡。

南投地方法院將簡男依殺人罪判處無期徒刑，但台中高分院認為他案發後主動投案接受裁判，且在法庭上一再表達後悔、非無悔意，將他改判15年，遭最高法院撤銷。

更一審認為，簡男在警、偵訊及一審均否認犯行，一味飾詞狡辯，一審判決後見證據確鑿、難以飾詞否認，才坦承犯行，他案發後除了曾經在開庭時對死者家屬形式上表達歉意外，別無其他具體或實質行動，將他判處無期徒刑，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )