台北電臺「幸福滿滿演唱會」14日開放索票 歌后葉璦菱、曹雅雯等實力歌手，開唱倒數計時。（北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

台北電臺「幸福滿滿演唱會」14日開放索票 歌后葉璦菱、曹雅雯等實力歌手，開唱倒數計時。（北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

2020的台灣有溫暖、有傷感，在您的心中，是否有一首主題曲能體現此刻的心情旋律呢？台北廣播電臺19日將於台北市中山堂中正廳一連舉辦兩場「邁向110幸福滿滿派對」活動，特別邀請金嗓歌后葉璦菱、美聲實力唱將鄭怡、金曲最佳台語女歌手曹雅雯、民歌經典組合知己二重唱、森林王子張泰山等重量級歌手，與民眾一起追憶屬於你我的流行音樂風華、共同迎向美好的2021。

台北廣播電臺臺長陳慈銘表示，電臺每年精心策畫年度音樂會，演出卡司陣容感人精彩，今年實力派歌手將輪番登臺，演唱動人的國、台、英文等人氣歌曲，現場更特別安排視障美聲團體欣韻二重唱及鄭信盛擔任特別嘉賓，鄧麗君經典曲目、激勵人心的樂曲都能聽到，保證讓您耳朵醉了。

觀傳局透露，演唱會將由電臺金鐘主持人排灣小蔡及秦浩共同主持，兩人幽默詼諧、唱作俱佳，內容絕對精彩可期，歡迎大家一起享受這場難得的音樂盛典。

(中時 )