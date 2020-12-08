發揚自美國紐約街頭的霹靂舞將成為2024年巴黎奧運比賽項目。（美聯社資料照）

正如去年的新聞所報導，國際奧會本周一正式宣布2024年巴黎奧運將不會有棒球、壘球、空手道比賽！同時新增的項目為「霹靂舞」。棒球不僅是美國的國球，亦是日本、南韓、台灣非常重視的國際賽項目，因為這個淵源得以登上東京奧運。

美國棒球教練史密斯(Tracy Smith)去年聽聞消息時表示：「我沒有不敬的意思，但有些項目居然能進入奧運，完全超乎我的理解。」棒球首屆正式賽在1992年巴塞隆納奧運，連續舉辦到2008年北京奧運。2021年東京奧運是第6屆，參賽名額限縮至6個。

霹靂舞(breakdancing)在1970年代非常興盛，特別在美國黑人與波多黎各之間流行，影響範圍擴及拉丁美洲。不過其雛形可上溯至19世紀，記載中北歐就有人以手撐地做出特技般的舞蹈動作。1898年，大發明家愛迪生(Thomas Edison)就曾錄下一名年輕人頭頂撐地旋轉起舞的鏡頭。

國際奧會希望吸引年輕人收看奧運，所以傾向選擇年輕化的賽事。滑板、衝浪、攀岩原本就在東京奧運之內，巴黎奧運只是延續使用，他們極力爭取的壁球、西洋棋、司諾克反而落空。由於2028年是洛杉磯奧運，主辦國美國預計可輕易動用影響力讓棒球回歸。

(中時新聞網)