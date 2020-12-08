最近天氣逐漸轉涼，日夜溫差大，需多民眾不敵病毒紛紛感冒，彰化大城1名67歲謝姓婦人，接到感冒聲音沙啞的「妹妹」來電，想要借4萬元周轉，謝婦不疑有他，急忙跑到大城農會匯款，農會同仁驚覺有異，通報警方證實該帳戶為詐騙帳戶，順利阻止這場騙局，讓謝婦鬆了一口氣，直呼以後好險有警察，以後電話不敢再亂接了。

彰化縣芳苑分局表示，謝姓婦人昨天下午1點半到大城鄉農會匯款，因謝婦很少匯款，因此神情緊張，頻頻講電話，只能依照通話內容辦理相關手續，機警的行員見狀，詢問關心謝婦，謝婦僅說要匯款給親妹妹，但受款人並非姓謝，行員問為何不匯到親妹帳戶，謝婦也答不出來。

行員當下立刻報警，轄內大誠派出所警員蔡惠如、李匡益、陳俊佑趕到現場後，確認謝婦要匯款的帳戶是詐騙帳戶，謝婦慌張表示，妹妹住在芳苑，打電話來說租屋需要30萬，但她現金不多，想說先匯4萬，再來籌錢。

謝婦和緩情緒後就說，電話那頭的「妹妹」說她「感冒」，所以聲音怪怪的，聽起來聲音很急，她也慌了，想趕快匯錢，沒有想到遇到詐騙，好在有警察先生小姐幫忙，救回她辛苦的血汗錢，謝謝警察耐心的解說，保住她的4萬元。

(中時 )