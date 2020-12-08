大陸一名男子長年在外地工作，婚後與妻子好不容易生下兒子，怎知兒子長大後越來越不像他，反而像爺爺，也就是自己的爸爸，不禁懷疑妻子趁他不在家跟公公搞外遇，瞞著她做了3次親子鑑定，結果出爐後男子非常欣慰孩子是自己的種，卻也搞到家庭破碎。

《網易新聞》報導，大陸這名男子一直在外地工作，逢年過節才回家團聚，幾年前透過朋友介紹結識現在的妻子，對她一見鍾情最後結婚，婚後就算相聚的時間不多也努力造人，結婚六個月就懷孕，妻子臨盆時他也趕回家迎接新生命的到來，沉浸在幸福的喜悅中。

然而，男子看著兒子越長越大，樣貌卻越來越不像自己，反而像爺爺，懷疑是不是妻子趁著他在外地工作回不來，和公公有一腿，為了證實自己的猜測，男子趁妻子不注意找了醫療機構做親子鑑定，還怕有誤差一次找3間，結果3個結果皆顯示兒子就是他的親生骨肉，讓男子非常開心，但他的舉動已傷透妻子的心，覺得貞節受到羞辱決定離婚，家庭因此破碎。

根據台灣科技部教學平台《科學Online》網站指出，兒子長得像爺爺其實是「隔代遺傳」，是一種基因重組現象，透過生殖系統遺傳給後代，也就是性格特質、疾病、樣貌等性狀在相隔數個世代後又重新出現在小孩身上的一種遺傳方式。

(中時新聞網)