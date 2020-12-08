日經開跌167點後，指數雖奮力向上往平盤靠攏，早盤最高來到26514.21點，小跌33點。但多頭後繼無力下，日經225指數早盤收26475.11點，下跌72.33點，跌幅0.27%。東證股價指數早盤暫收1759.86點，下跌0.89點，跌幅0.04%。

日本10月家庭消支年增1.9%，12個月首見轉正。另外，日本Q3經濟成長季增年率為22.9%，較Q2增5.3%。再加上日本10月國際收支初值，主要反映日本與國外商品，勞務和投資等經常收支盈餘為2.14兆日元，較2019年同期增15.7%，並已連續76個月出現盈餘榮景。還有，日本政府也要公布，另輪高達73.6兆日圓疫情振興方案。

經濟面都出現好消息，但日經指數無力再創新高，早盤出現開低震盪格局。

疲弱族群包括，光學廠商奧林巴斯(Olympus)跌2.34%，開低走高的日野汽車(Hino Motors)跌0.43，鈴木(Suzuki Motor跌3%。

千代田化工建設(Chiyoda)一度出現近6%漲幅，後來開高走低早盤下跌0.39%，積水房屋(Sekisui House)上漲4.77%，樂天Rakuten也漲3.81%。

(時報資訊)