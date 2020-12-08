受疫情影響，2020全球GDP由原先預估的全年成長3.4%變成衰退4.4%，聯發科(2454)執行長蔡力行說，半導體產業未受到影響，費城半導體指數(PHLX)在2020年已成長44%、主要半導體及科技公司有25%~50%成長，表現欣欣向榮，公司在居家型態觸發連網、遠距工作/學習、家庭娛樂需求這三方面皆為領先者，也有高營收成長。

後疫情時代加速數位經濟發展，蔡力行說，數位經濟導致網路流量暴增，預估2022年網路總流量將比2018年年複合成長(CAGR)26%，其中大部分來自於影音。而大頻寬、低延遲、大量且多樣的通訊連結技術支持了數位經濟的發展，1G到5G的通訊技術讓傳輸速率及延遲每世代皆倍速演進，滿足人們語音通話、簡訊、e-mail、網頁瀏覽、社群、影音串流、網路購物、行動支付等日益增加的應用需求。6G發展才剛開始，具有無限創新可能。

蔡力行表示，5G應用從智慧型手機開始，以每年出貨量來看，預估到2023年將趨近60%，且已拓展到智慧型手機以外的領域，如網路卡、5G寬頻網路連網裝置、車載資通訊系統、5G工業物聯網。行動系統單晶片是驅動先進製程演進的要因之一，摩爾定律會持續；3D IC和封裝技術成為延續摩爾定律的關鍵技術。

聯發科技正處於數位經濟轉型的核心，蔡力行說，聯發科技完整技術組合賦能數位經濟，為全球使用者打造領先的通訊技術，強大的CPU、GPU、APU(人工智慧處理器)運算，並擁有豐富功能的多媒體技術以及高度整合的先進系統單晶片。

(時報資訊)