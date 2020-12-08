周二台股開跌4.66點報14251.94點，權王台積電(2330)熄火，拖累大盤低見14184.58點，曾回測14200點後，買盤進場拉抬聯發科(2454)、鴻海(2317)、大立光(3008)等，支撐大盤回到平盤遊走，十點半過後台積回神拉抬台股雙雙翻紅。航運、橡膠、造紙類股指數均漲逾1%，傳產具有低基期優勢，類股篡位開槍，其中航運股成為盤面的強勢指標，前景無烏雲力抗BDI走疲，新興(2605)、中航(2612)高掛漲停，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)也皆高調漲幅8%以上，類指漲逾4%，躍上波段高點；上櫃航運類指亦漲近2%，名列漲幅前茅。

遠東到歐洲線缺櫃及運量暴增，貨櫃航運市場轉為賣方市場，貨櫃航運市場第四季全航線運價飆漲，而在船舶租價高漲情況下，國際航運仍出手租下租期超過18個月之長約的貨櫃船，業界分析，市場好到明年中沒有問題。業者更直言，2021年貨櫃航運將複製2010年大多頭行情。國內船舶仲介業者指出，目前至今年11月，市場上1700箱(20呎櫃)的貨櫃船，日租年漲幅達47.06%；3500箱船漲幅63.83%；4400箱船漲幅更高達80%；6800箱船漲幅26%；更大型船漲幅則在兩成以內。謝金河也曾在上月底發文，六大助攻因素，貨櫃航運的大浪來了，這一波貨櫃航運的景氣可能出乎大家意料。

長榮老早就嗅到缺櫃危機，在造船與造櫃同時進行之下，貨櫃吃緊狀況尚可接受，今年可謂在缺櫃潮及漲價潮中搶占先機。主要航線運價持續上漲，外資報告看好漲勢旺到2021年，上月底大舉上調長榮目標價，其中自24元拉升到31元為外資圈最樂觀股價預測。本月初休憩幾日，周二再度點燃買火，一度爆量衝上26.65元漲停價，仍維持超過9%漲幅，再寫短高紀錄。

貨櫃海運商萬海將不再是加碼造櫃，董事會7日通過船舶採購案，擬以總價不超過3.6億美元(約新台幣102.6億元)評估購入數艘1800TEU(20呎櫃)和8500TEU二手全貨櫃輪，同時，也以1825萬美元購入1艘全貨櫃輪TEAL HUNTER，可望為營運增添新動能。法人樂觀看待，由於市況火熱，第四季獲利不排除再衝上新高。

各大海運業者都投入船舶到美國線，排擠到亞洲線運價。法人表示，供需結構明顯好轉，加上低油價環境，運量向上、運價有撐，正面看待海運貨櫃類股。周二電子股休息，航運類股再度出頭，中航(2612)、新興(2605)高鎖漲停，長榮(2603)觸及漲停，萬海(2615)、陽明(2609)漲逾8%，台船(2208)、裕民(2606)、中櫃(2613)、台航(2617)、慧洋-KY(2637)、四維航(5608)、正德(2641)、陸海(5603)、中菲行(5609)、台驊投控(2636)等均破浪揚帆，航運股幾近全員總動員，上市類指衝上82.81點之短波高點，漲幅逾4%位居上市類指第一，上櫃也名列前三漲幅。

(時報資訊)