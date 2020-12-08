英國周二宣布的產業數據顯示，11月英國零售銷售成長趨緩；相較春季第一波封鎖，線上銷售則更能填補銷售空缺。英國在11月實施為期四周的全國封鎖，非必要商店皆關閉。

英國零售銷售聯盟(BRC)周二數據顯示，11月零售銷售按年成長0.9%，表現劣於10月的年增4.9%；11月的表現為自今年三月暴跌5.9%以來的最差表現。

在包括線上零售和其他商店的零售銷售則年增7.7%，為六月以來最好表現。

英國零售銷售聯盟執行長說明，透過更多的線上銷售，抵銷了部分零售商的損失。

在11月初，英國的Debenhams百貨，以及服飾品牌和連鎖商店Arcadia紛宣布即將面臨關閉。

英國在整個11月關閉了非必要商店、住宿業和娛樂場所。

巴克萊銀行處理著英國超過半數的信用卡和借記卡的支付，表示10月24日到11月20日的消費者支出，較去年同期減少1.9%。

(時報資訊)