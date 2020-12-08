新北市國民黨團拚修食安自治條例 侯友宜：大家扛起共同責任 11:382020/12/08 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議會國民黨團今力拚食安自治條例增列「瘦肉精零檢出」三讀過關，新北市長侯友宜表示樂觀其成。（記者蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議會國民黨團9月提出在「新北市食品安全衛生管理自治條例」增列「瘦肉精零檢出」，今將排入審議，國民黨團將力拚三讀。對此，新北市長侯友宜表示，自己樂觀其成，保護市民的健康，議會和市府大家會一起扛起責任。 侯友宜表示，保護市民的健康，議會和市府大家扛起共同責任，食安在這段時間，大家很清楚健康風險的疑慮沒有消除，議會很負責，修改食安自治條例瘦肉精零檢出，我樂觀其成，保護新北市民，食安健康風險，大家一起走。 民進黨兩大老惡搞食安 周錫瑋痛批：拿台人健康換自己前途 藍營2024誰出馬已成定局 媒體人斷言：機率90％以上 (中時 ) #健康 #食安 #責任 #侯友宜 #保護 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 境外移工確診攀增 侯友宜：國外篩檢報告可不可信待討論 11:552020/12/07 生活 孝親國旅超前部署 裕隆汽車首創企業敬老員工福氣小旅行 08:232020/12/08 汽車情報-汽車新聞 侯友宜：萊豬還沒解決又要談核食 民眾對政府食安把關充滿不信任 11:352020/12/07 政治 鄭文燦：蔡英文、台積電、陳時中是保護台灣金三角 12:392020/12/07 政治 拒吃萊豬 金門通過食安衛生管理自治條例 16:132020/12/07 生活 天津河北區 文化豐富生態宜居 04:092020/12/08 兩岸新聞 貴安新區車田村避暑納涼好去處 04:092020/12/08 產業財經 十大政治領袖調查 侯友宜穩居第一、鄭文燦、蔣萬安分占二、三名 09:172020/12/07 政治 政治熱門新聞 青山宮遶境鞭炮為何放到早上？廟方爆「超瞎」實情 - 政治 罵大陸媽卻當台商 罷捷總部列黃捷5大罪狀：欠罷 - 政治 謝長廷幫日本核食大內宣後 最新民調一面倒 - 政治 罷免突破6萬讚怕了？萊豬行政命令送出 吳思瑤竟缺席 - 政治 藍營2024誰出馬已成定局 媒體人斷言：機率90％以上 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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