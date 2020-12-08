新北市議會國民黨團9月提出在「新北市食品安全衛生管理自治條例」增列「瘦肉精零檢出」，今將排入審議，國民黨團將力拚三讀。對此，新北市長侯友宜表示，自己樂觀其成，保護市民的健康，議會和市府大家會一起扛起責任。

侯友宜表示，保護市民的健康，議會和市府大家扛起共同責任，食安在這段時間，大家很清楚健康風險的疑慮沒有消除，議會很負責，修改食安自治條例瘦肉精零檢出，我樂觀其成，保護新北市民，食安健康風險，大家一起走。

(中時 )