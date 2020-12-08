2020東京奧運延後1年，隨著新冠肺炎疫苗研製已有突破，明年7月東奧如期舉辦應該可行，棒壘球項目的「6搶1奧運（棒球）最終資格賽」也暫定在明年6月中旬開打，於是有關中華隊的組、訓、賽等相關事宜也逐漸成為焦點。

中職聯盟今（8）日舉行領隊會議，聯盟、球團高層人員畢集，體育署長張少熙特別前來參加，並重申《三方協議》的精神。他表示，6搶1資格賽仍會按照之前體育署、中職、棒協簽訂的《三方協議》內容進行，除非中途發生重大變故才會再做調整，接下來也會由體育署競技組來協助。中職聯盟則表示沒有問題，會全力配合執行。

中華職棒聯盟、中華棒協、體育署在2019年初簽下《三方合作協議書》，包括去年「世界12強棒球賽」，所有一級國際賽事的組、訓、辦比賽都由中職主導。不過去年12強賽結束後，棒協認為中職的球團組成結構已有改變，希望修改協議書內容，由棒協承辦6搶1資格賽，中職負責組、訓和參賽。

這一來引起軒然大波，中職強烈反彈，強調應依據三方共同簽署的合作協議書內容來執行，無論組、訓、參賽與主辦賽事均由中華職棒負責。後來隨著新冠疫情擴大，6搶1賽事延後而不了了之。這次體育署新任署長張少熙專程造訪中職，並重申三方協議的精神，中職應該能夠定下心準備6搶1資格賽。

(中時 )