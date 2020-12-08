台南市北區中華北路今日清晨驚見一台超長貨櫃車，讓路過民眾看傻，有人將其畫面拍下，上傳至臉書，引發網友熱議，有人直呼台南也要有核武了嗎，也有人說應該又是價值不斐的台積電，還有人搞笑說其實是變裝後的柯博文。

原PO在臉書社團《台南爆料公社》發文並上傳影片，只見影片中一輛引曳引車拖著長長逾50公尺的白色貨櫃，在清晨的台南北區中華路一段現蹤，而後方一台轎車副駕駛座上，更見一名人員，揮動著指揮棒，指引其他用路人。

超長的貨櫃引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自台南爆料公社）

由於11月21日台南街頭就曾出現過超長，形狀猶如大砲的白色圓管，當時引發不少台南人討論。而這次又在看到長型貨櫃，網友都看傻眼，瞬間掀起熱烈討論、猜測，「有大砲當然也需要子彈啊！這還用說嗎？」、「應該又是價值不菲的台積電」、「台南也要有核武了嗎？」、「鋼彈的零件」、「晶圓科技機器？」、「閃遠就對了，撞到賠不起的」，更有人搞笑認為「其實是變裝後的柯博文」

眾多留言當中，有網友P圖成IKEA即將要插旗的文宣，表示「是他，他要來了」，其他網友也「要蓋IKEA的鋼樑」、「傻呼呼的！整個展開後 是一間 IKEA」，讓台南人不禁感嘆「每個台南人，心裡都有一個IEKA的位置」。

(中時新聞網)