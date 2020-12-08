立委陳超明因涉賄案日前以500萬元交保，今（8）日他現身立委辦公室，受訪時談及遭羈押期間的心路歷程，並表示，有思考是否要爭取苗栗縣長大位，更說當立委沒有用，「裡面都是假清高」。

陳超明表示，如果真的很壞，沒有辦法可以當到立委。至於是否受到政治追殺？他說，4個月以來在台北看守所裡是煎熬、忍耐，想很多，有時候想到不敢想，看了筆錄才曉得一些內容，也被提醒少講話，但從所有筆錄內容來看，已經顯示有這樣的現象，但自己不是參與者，也不了解情況，自認冤枉到極點。

記者也追問，是否會爭取參選2022苗栗縣長？陳超明說，如果說要出來選，苗栗縣會非常震動，他曉得自己實力在哪，機會非常大，但因為比較不受拘束，所以選擇做民意代表，也很重承諾，會把別人的困難當作自己的，家人也勸他不要選縣長。

不過，經過此事後，陳超明也開始思考一些問題。他坦言，看起來當立委沒有用，立法院本身是弱勢團體，「裡面都是假清高」，自己的權益都無法保障了，要怎麼保障民眾的權益。

立委陳超明（圖）交保後，8日現身立委辦公室，受訪談遭羈押期間的心路歷程，陳並表示，有在思考是否要爭取苗栗縣長大位。（劉宗龍攝）

立委陳超明（圖）交保後，8日現身立委辦公室受訪，陳雙手合十，感謝大家關心。（劉宗龍攝）

(中時 )