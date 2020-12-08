盤中零股交易的開放降低進場門檻，成小資族福音，不少券商提供手續費優惠搶攻市場，如統一證券（2855）取消原本20元門檻，交易手續費1元起（若不足1元則以1元計算），近日更與關企統一7-ELEVEN合作，慶祝7-ELEVEN獅隊奪隊史第十座冠軍，即日起投資人完成1筆零股交易，可參加統一獅限量十冠紀念商品抽獎活動。

統一證券表示，在零股交易剛推出時，就已提供投資人交易手續費的優惠，取消了原本20元的門檻，交易手續費1元起（若不足1元則以1元計算），為的就是要減輕小資族購買零股的負擔，提升年輕族群加入投資行列的意願。據統計，盤中零股上線不到一個月，零股交易金額占大盤的比例就已成長了3倍之多，可見投資人對盤中零股的興趣相當高。

盤中零股交易讓小資族趨之若鶩，除了降低了交易門檻，不再像以往動輒需要數十萬資金才能進場外，盤中零股交易每3分鐘就撮合一次，更解決了過去盤後零股交易一天只撮合一次，導致成交不易的問題。

統一證券攜手統一7-ELEVEN獅隊再加碼，即日起完成1筆盤中零股交易，就可參加抽獎活動，有機會獲得統一獅隊限量十冠紀念球、十冠紀念球衣與十冠紀念球帽，活動至今年底（12月31日）。

(工商 )