40歲出自豪門的女星葉璇是演藝圈中著名的「誠實姐」，5年前她和男友「小默先生」被拍到約會，隨後大方認愛，還被發現微信上幫男友取暱稱「最心愛的雞雞很大的寶寶」，一度上了熱搜，去年7月葉璇認了和小默先生分手，最近她上節目，首吐分手主因是經不起異地戀折磨，也坦言想跟對方復合，坦率程度讓眾人都嚇一跳。

葉璇早年曾演出《再生緣》、《衝上雲霄》走紅，10年她憑電影《意外》首奪香港電影金像奬最佳女配角獎，2015年她承認和高富帥的小默先生交往，她本想曬恩愛秀對話截圖，卻意外曝光給男友暱稱「最心愛的雞雞很大的寶寶」，後來她受訪表示兩人是真愛，沒想到去年7月突然在直播上宣布分手。

葉璇坦言期待跟前男友復合，驚呆其他來賓。（圖／翻攝自奮鬥吧主播微博）

葉璇當時說兩人是和平分手，之後還是好友，理由則含糊帶過，表示：「兩人在人生的不同階段，對於感情的訴求不同，所以不再繼續下去」。最近葉璇上節目《奮鬥吧主播》時，當眾人忙做衣服聊天時，有人問起葉璇去年那段轟轟烈烈的感情為何決定放手？葉璇一開始態度有點不自在，後來豁出去全說。

葉璇說：「他（小默先生）在上海住，我們這行業工作都要在北京會比較好，一直住在上海就不合適啊」，直言遠距離太辛苦，接著又打趣說：「我們現在也是好朋友，說不定哪天可以舊情復燃一下」，讓其他來賓都驚呆。

(中時新聞網)