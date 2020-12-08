中天假處分遭駁回 盧秀燕：意見打壓是國家悲哀 11:452020/12/08 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中天新聞台假處分遭駁回，台中市長盧秀燕8日指出，國家系統對不同言論、意見打壓是國家悲哀，人民也會十分寒心。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對中天新聞台假處分遭駁回，台中市長盧秀燕8日表示，國家系統對不同言論、意見打壓是國家悲哀，人民也會十分寒心。 盧秀燕強調，民主國家應致力保障言論自由，對這樣的結果表示遺憾。 法院駁回中天假處分 葉毓蘭：台灣言論自由正式進入黑暗時代 公民活動自由度 台灣再列亞洲唯一開放國家 (中時 ) #國家 #盧秀燕 #言論 #台中 #悲哀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍委爆蘇揆曾痛罵蔡英文半小時 蘇貞昌：現在我跟總統無話不談 09:272020/12/08 政治 連勝文：未鼓吹打大陸疫苗更沒有相關投資 將對三立不實報導提告 09:422020/12/08 政治 中天人說打不死 我們會更強大 04:092020/12/08 焦點要聞 川普爆炸 痛批大選舞弊是恥辱 直指美是第三世界國家 09:202020/12/08 國際 中天假處分遭駁 法界指倒果為因 04:092020/12/08 焦點要聞 國民黨批民主政治恥辱 獨裁開始 04:092020/12/08 焦點要聞 法官幫NCC補刀 董保城直言憲法沒學好 04:092020/12/08 焦點要聞 法官也漠視新聞自由 04:092020/12/08 時論廣場 政治熱門新聞 青山宮遶境鞭炮為何放到早上？廟方爆「超瞎」實情 - 政治 罵大陸媽卻當台商 罷捷總部列黃捷5大罪狀：欠罷 - 政治 謝長廷幫日本核食大內宣後 最新民調一面倒 - 政治 罷免突破6萬讚怕了？萊豬行政命令送出 吳思瑤竟缺席 - 政治 藍營2024誰出馬已成定局 媒體人斷言：機率90％以上 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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