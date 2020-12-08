針對中天新聞台假處分遭駁回，台中市長盧秀燕8日表示，國家系統對不同言論、意見打壓是國家悲哀，人民也會十分寒心。

盧秀燕強調，民主國家應致力保障言論自由，對這樣的結果表示遺憾。

法院駁回中天假處分 葉毓蘭：台灣言論自由正式進入黑暗時代
公民活動自由度 台灣再列亞洲唯一開放國家

(中時 )

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