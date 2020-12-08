教育部今天表示，將支偏遠地區及非山非市高中職校訂課程編制外兼任教師交通費及住宿費，每學年各校補助金額最高20萬元；但如必須搭乘飛機、船舶或高鐵等交通工具，則不受此限制，得核實提高所需金額。

108課綱實施後，許多學校開設校訂選修科目，但偏遠地區及非山非市高中職，因交通不便，支援授課師資不易聘請，導致開課出問題。根據教育部統計，現在被列為偏遠地區或非山非市的高中職共有55所。

教育部國教署指出，偏遠地區及非山非市地區的偏鄉高中開設校訂選修科目，例如第二外語等多元選修課程，因學校地理位置及交通不便，實質誘因相當不足，學校相關經費補助額度也不夠，若是聘請編制外的兼任、代課教師到校支援授課，交通費或住宿費的負擔，也讓授課意願降低，造成學校師資難覓。

教育部國教署決定將偏遠地區及非山非市高中職進用編制外兼任、代課教師支援校訂選修科目所需要的交通費及住宿費納入「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」，並放寬搭乘飛機、船舶或高鐵等交通工具的經費限制，可望有效協助偏鄉高中解決師資聘請的困境。

教育部國教署規畫「偏遠地區及非山非市高級中等學校進用編制外兼任、代課教師支援校訂選修科目所需支應之交通費及住宿費」補助項目措施，新增納入「教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點」，形成制度性的保障。

國立金門高級中學教務處主任林慧真表示，該校為離島偏鄉高中，對於第二外語的日文及英文兼任代課師資有需求，透過教育部國教署的制度性保障，正與台灣的日文、英文第二外語師資接洽中，期望能在校訂選修課程外有更多元的選擇。

(中時 )