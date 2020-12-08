澎湖國小國際化，風櫃國小與美國愛達荷州和平谷特許學校攜手串起「愛台連線」國際交流，8日雙方簽訂合作備忘錄締結姊妹校，兩校師生遠距離視訊牽起跨國際友誼的橋樑。

開拓偏鄉孩子的視野，走出澎湖與世界接軌，迎接國際化與全球化新時代來臨，教育部主打國際教育2.0，澎湖縣風櫃國小率先響應衝第一。

愛台婦女會牽線促成美事，澎湖風櫃國小與美國愛達荷州和平谷特許學校簽署文化與人際交流合作備忘錄，這場跨時空遠距離的愛台連線，於台灣時間8日上午8時30分與美國時間7日下午5時30分同步展開。

美國愛達荷州亞太區辦事處長顏銀德特地遠渡重洋飛來澎湖與風櫃國小校長林妍伶簽訂合作關係，澎湖縣教育處長蘇啟昌、線上貴賓和平谷特許學校校長Andrew Ross、董事會會長Andrea Erwin Pettitt、駐西雅圖臺北經濟文化辦事處長甄國清、愛台婦女會創辦人曾馨慧等一起見證這歷史的時刻。

兩校學生們透過拍攝Video影片互相交流，扮演小小觀光大使，介紹彼此家鄉、學校、日常生活、人文風俗等，成功踏出跨國際第一步。

林妍伶表示，風櫃國小積極拓展教育國際化，導入語言溝通、世界地圖、國際觀及多元文化等校際交流，引領著澎湖孩子開啟腦力開闊心胸與世界做朋友。

(中時 )