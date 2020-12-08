42歲香港女星李璧琦擁一副好歌喉，6歲就開始學鋼琴、和音樂結緣，畢業於香港浸會大學音樂系的李璧琦，主修聲樂，參加過各大小歌唱比賽的李璧琦，卻在受訪時透露，她在歌唱比賽奪冠，收到號稱港幣10萬元（約新台幣36萬元）的鑽石項鍊，沒想到事後拿去典當，當舖的估價卻讓她傻眼。

李璧琦近日擔任《詩情廿四味》的節目嘉賓，與主持人倪詩蓓和葉文輝暢聊參加音樂比賽的經歷，李璧琦6歲就開始學鋼琴、和音樂結緣，李璧琦也參加過大小的音樂比賽、贏得無數獎項。

李璧琦卻也提到，她有一次參加音樂比賽，主辦單位聲稱會送冠軍港幣10萬元（約新台幣36萬元）的鑽石項鍊，李璧琦順利奪冠後，她拿到獎品、拿去典當換現金繳學費，未料當鋪卻告訴她，鑽石項鍊只值港幣8千元（約新台幣2萬8千元）。

李璧琦回憶這段經驗，讓她有種「被騙」的感覺，但仍無損李璧琦對唱歌的喜愛，也讓她以歌手、演員身分，在演藝圈嶄露頭角。

(中時新聞網)