微軟(Microsoft)比爾蓋茲(Bill Gates)認為，幾乎所有疫苗都能成功阻斷新冠病毒疫情繼續蔓延，但拜川普(Donald Trump)領導的聯邦政府、特別是CDC(疾病管制與預防中心)幾乎沒有作用，最關鍵的疫苗分配恐怕會變得「棘手且詭異(tricky and weird)」。

比爾蓋茲指出，疫苗分配應該是聯邦負責，州及地方政府則是根據CDC制定的規則來確定誰能先接種疫苗還有末端分發，但在這場公共衛生危機中，「聯邦政府在許多事情上都放棄了，沒有領導作用，也沒有傳遞正確訊息。聯邦政府資源遠超過地方政府，卻把分配權推給地方政府，雖然一定會發完，但很難完美。這過程可能會讓美國人無法及時接種疫苗。」

他認為川普政府本該可以應對得更好，但是領導以政治凌駕科學、混亂的訊息傳遞，以及口罩問題都造成疫情更嚴重。「我們在大多數方面反應都不是很好。大部分政府都會重用科學家還有聽取他們的意見，而不是破壞科學的公信力或攻擊科學家。美國戴口罩的紀律性也不太好，這也影響了口罩生產。希望如果有下次，我們能做得更好。」

比爾蓋茲與妻子梅琳達(Melinda Gates)聯名基金會累計為這次新冠疫情捐款超過4億美元，投入病毒研究、疫苗開發等項目，他也特別關注如何將疫苗提供給開發中、未開發國家。美國單日確診病例數自11月4日至今均保持6位數增速，還2度突破20萬，據約翰霍普金斯大學(John Hopkins Universary)統計，全美累計已超過1500萬例確診，死亡人數也破28萬。

(中時新聞網)