中央銀行出手打炒房，浮現資金轉入股市效應。台積電再創歷史新高525元、聯電站穩50元關卡，台股今漲103.8點或0.73%，再締造盤中14367點、收盤14360.4點紀錄，已是連3交易日雙破歷史新高。

晶圓雙雄走勢牽動大盤，3者都是先蹲後跳。台積電開盤後平盤震盪，10時45分後一路走高，最後收漲10元或1.95％、報524元。台積電翻紅後，聯電也跟進，最高曾達51.7元，尾盤漲幅收斂，收漲1.80%，報50.9元。

台股8日一早因晶圓雙雄台積電（2330）及聯電（2303）開低，加權指數在平盤下狹幅震盪，最低來到14,184點下跌約70多點，震盪換手激烈，到了約10點45分過後，雙雄同步由黑翻紅，再加上長榮（2603）集團大漲，長榮率先攻上漲停，指數直線拉升並攻上14,300點。

投資專家指出，外資7日在期貨淨多單持續降低，且在集中市場也賣超66億多元，美股道瓊指數7日收盤跌近150點，使得市場早盤出現獲利回吐賣壓，隨著市場籌碼震盪換手後，台積電與聯電同步翻揚，指數重新展開攻勢，早盤來到14,311點上漲55點，成交值已超過1,700億元，估計今天量能約在2,700億元水準，量能並未失控。

(工商 )