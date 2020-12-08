高雄鐵路地下化2018年底正式啟用，從左營至鳳山沿線，共有10個通勤車站，因交通的便利性，助攻沿站房價，2年平均漲幅7％，但，其中的「內惟站」因有緊鄰美術館特區的光環，平均每坪單價從18.4萬元，上揚至23.8萬元，漲幅居冠，達29％，跟隔站的「左營舊城站」一樣，房價連漲2年，並一舉從1字頭衝上2字頭，躋身地下化站點中的房價領先群。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐8日表示，高雄鐵路地下化工程，在2018年底完工、啟用，從左營至鳳山沿線，除了把現有的高雄車站、鳳山車站及左營舊城車站等3站地下化，並新增及復設了7個站點，共計有10個通勤車站，串連各區之間的交通便利性，形成捷運網絡的一環，成為周邊居民上班就學的通勤選擇之一，助攻房價。

她說，台灣房屋統計2018年至今，高雄鐵路地下化10個車站的周邊房價變化，其中以「內惟站」漲幅最高，每坪單價從2018年的18.4萬元，上揚至23.8萬，漲幅達29％，隔一站的「左營舊城站」同樣響起明顯漲聲，從2018年的18.9萬元，爬升至21萬元，漲幅約11％，兩站不僅從2019年起連漲2年，價格更一舉從1字頭衝上2字頭，躋身地下化站點中的房價領先群。

張旭嵐指出，交通建設是挹注房市發展的一大利多，尤其是原本就沒有捷運、輕軌等軌道行經的社區，受惠更明顯，因為高雄鐵路地下化之後，4個新設站無捷運經過，如今有火車可通勤，單日旅運量都超過千人次，交通便利性提升，生活機能大躍進，因此帶動房價補漲。

其中，科工館有廣大綠地及教育資源，周邊1公里範圍就有至少8間國中小，包括明星學校正興中小學、樹德家商、高應大等，充滿濃厚文教氣息。且鄰近果菜批發市場及量販店，生活機能完備，軌道運輸讓交通動能更強，吸引許多首購與換屋族進駐，也刺激建商積極獵地推案，帶動房價連2年上揚，未來輕軌C30站開通，讓此區價量表現將更可期。

台灣房屋高雄美術館加盟店東蔡志揚表示，漲幅最高的「內惟站」，位於內惟社區與美術館特區外環區間，過去因鐵軌分割成左右兩區，形成東邊新重劃區高樓林立、西邊則為低矮舊住宅聚落的對比畫面，房價發展兩樣情，在鐵路地下化之後，受惠連通美術館特區，房價具有表現空間。

蔡志揚指出，台鐵捷運化的設置，讓周邊居民多了一項通勤工具選擇，以尖峰時刻從「內惟站」搭乘至「高雄車站」來看，車程約10分鐘，比騎車、開車節省約5到10分，交通機能提升，相對也優化了周邊住宅的評價。

(工商 )