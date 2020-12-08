成都近日疫情再起，爆出發現5例確診。對此四川省委書記、省委應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長彭清華8日強調，要迅速進入戰時狀態，用最堅決嚴格的措施阻斷疫情傳播。

川觀新聞報導，彭清華8日主持召開領導小組會議時強調，要爭分奪秒，用最最堅決、最果斷、最嚴格、最有效的措施，扎實抓好成都市郫都區疫情防控工作，堅決阻斷疫情傳播途徑，堅決把這次疫情影響控制在最小範圍。

此外，8日網路上流傳出一張截圖，內容與「成都市衛健委發布：將視情況採取措施，不排除封城」相關，截圖上則有中新網標誌。不過四川日報指出，中新網內部人士表示這是謠言，而成都市衛健委宣傳處也回應，至今沒有公佈過類似消息。

而成都市郫都區也擴大核酸檢測範圍，8日公布，對郫筒街道轄區各村（社區）、唐昌鎮永安村、唐昌鎮釣魚村、唐昌鎮錦寧村、唐昌鎮千夫村、唐昌鎮沙河村、唐昌鎮福昌村、唐昌鎮萬壽社區和唐昌鎮青楊村的全體市民開展免費核酸檢測。

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