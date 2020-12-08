◎雙子座流星雨來了 南瀛天文館追星活動13日登場

雙子座流星雨即將在12月登場，活躍期落在12月4至17日間，極大期預計發生於12月14日凌晨，台南大內區南瀛天文館13日(周日)當天18時至24時於賽堤廣場舉辦流星雨觀測活動，包含流星雨講座等免費無須報名，還可參加有獎徵答抽好禮。

◎監院公布最新廉政專刊 丁怡銘名下百萬財產曝光

監察院今天公布最新一期廉政專刊，因牛肉麵失言風波，引咎辭職的行政院前發言人丁怡銘的財產曝光，丁怡銘的存款有111萬餘元，另持有一輛日前開去中正一分局作筆錄的Mini Cooper汽車。

◎北市明倫社宅租金過高 侯友宜：新北社宅朝居住正義方向走

台北市明倫社宅公開招租，但部分房型租金高達4萬元，台北市長柯文哲一句「不希望整棟社宅裡面都住窮人」，引發大眾熱議。新北市長侯友宜今赴土城員和段青年社會住宅基地時表示，新北市社會住宅租金有既定方向，未來整個社宅租金一定跟周邊租屋行情打7折到8折，弱勢族群補貼會打64折，不管社宅興建在哪些地方，會以如何照顧更多居住正義方向來走。

◎北迴線斷5天 國道客運今開1483班接駁

台鐵猴硐至瑞芳段沿線自4日大規模走山，致雙向中斷至今，公路總局啟動客運接駁疏運。公路總局表示，今日預計開行1483班次，可提供4萬5807座位數，截至上午10時止，已開行376班次，疏運7067人次。

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(中時新聞網)