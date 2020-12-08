上節目影射收錢打假球遭強投陳鴻文告 球評陳建名判賠30萬

博弈觀察家陳建名2017年11月7日在三立電視「54新觀點」影射中職富邦悍將投手陳鴻文收錢打假球，陳鴻文起訴陳建名不實言論，足以毀損他的社會評價及聲譽，三立電視也應負起連帶賠償責任，士林地院審結，判決陳建名須賠償30萬，並在《中國時報》等4報頭版刊登道歉啟事。

陳建名在節目中說，傳聞中南部組頭透過白手套找到陳鴻文與蔣智賢，「聽說有送了一些錢，請他們下半季的時候就開始來放水，」還有送了1000萬，消息傳到董事長那邊，而遭到球團釋出。刑事部分，陳建名犯誹謗罪判處有期徒刑3月確定，可易科罰金。

民事判決部分，陳建名辯稱消息來源為「可樂」，確信消息來源是正當合理，但卻是2017年7月間，在林森北路卡拉OK喝酒時聽說的，並不知道「可樂」真實姓名、年籍，也沒有聯絡方式，只見過1次面，就算「可樂」真的有說過，也是道聽途說、毫無根據。

判決指出，陳建名刻意捏造取得消息的時間、來源，意圖藉此取信他人，導致觀看節目的觀眾誤信確有其事，已損害職業選手陳鴻文的名譽，貶損社會評價影響他的運動生涯，應賠償30萬，三立電視免賠。

(中時 )