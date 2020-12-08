台中35歲葉女體重破百，合併糖尿病、睡眠呼吸中止症，必須接受減重手術，竟在手術前因壓力又大吃大喝，胖到個人最重的145公斤紀錄，術前陷入昏睡，住進加護病房。台中慈濟醫院代謝及減重中心團隊多耗7天調整健康狀態，終於順利手術，術後3個月瘦了40公斤。
台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲指出，年僅35歲、身高160公分的葉女先天失調，罹患乾癬，曾使用類固醇導致身體變成中央型肥胖，且患有嚴重糖尿病；後天失調則是飲食缺乏控制，習慣靠大吃大喝抒減工作壓力，更出現呼吸衰竭、睡眠呼吸中止等嚴重肥胖後遺症。
父母擔心再這樣下去，女兒健康與性命堪憂，希望藉減重手術扭轉未來。意外的是葉女術前加倍大吃特吃，短短2周體重再增加10公斤，到達145公斤新高點，減重中心團隊術前訪視，葉女竟已陷入昏睡，緊急送加護病房插管治療，家人仍為了女兒好，決定還是要手術。
李旻憲表示，葉女在加護病房住了7天，恢復到可接受手術時，腰圍仍超過55吋，腹腔鏡手術必須在病人腹部開3個小洞，將套管伸進腹腔內臟，穿過近20公分厚的肌肉與脂肪層，團隊用1個多小時完成手術，安排再住進加護病房觀察，團隊悉心照護後，病情穩定順利出院。
葉女接受胃縮小術後，胃減少3分之2左右，配合飲食調整，3個月成功瘦了40公斤，舊衣服全都變得像布袋，得重新治裝。她歡喜說，感覺自己比以前清醒多了，人生也有了目標。
李旻憲說明，胃縮小手術減少胃容量，吃一點就飽，足夠一天生活熱量，手術移除飢餓感，降低食慾帶動瘦身。
全世界及亞洲肥胖率逐漸攀升，台中慈濟醫院代謝及減重中心過去1年完成超過300例減重手術，成功為病人恢復健康與美麗，締造零死亡率、零併發症、零滲漏率及感染率等高品質的精良醫療紀錄。
李旻憲將於12月12日舉辦「第一屆慈濟醫療體系四院聯合代謝及減重手術醫學研討會」，分享精準安全的治療指引給醫界，聚集臺灣各地區減重領域相關內、外科及精神科醫師，交流專業知識、提升醫學臨床研究能力，共創更優質的治療與照護。
(中時 )
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