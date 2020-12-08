葉女（中）在父親陪同下回診，感恩台中慈濟醫院代謝及減重中心李旻憲藉減重手術幫她成功瘦下來。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中35歲葉女體重破百，合併糖尿病、睡眠呼吸中止症，必須接受減重手術，竟在手術前因壓力又大吃大喝，胖到個人最重的145公斤紀錄，術前陷入昏睡，住進加護病房。台中慈濟醫院代謝及減重中心團隊多耗7天調整健康狀態，終於順利手術，術後3個月瘦了40公斤。

台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲指出，年僅35歲、身高160公分的葉女先天失調，罹患乾癬，曾使用類固醇導致身體變成中央型肥胖，且患有嚴重糖尿病；後天失調則是飲食缺乏控制，習慣靠大吃大喝抒減工作壓力，更出現呼吸衰竭、睡眠呼吸中止等嚴重肥胖後遺症。

父母擔心再這樣下去，女兒健康與性命堪憂，希望藉減重手術扭轉未來。意外的是葉女術前加倍大吃特吃，短短2周體重再增加10公斤，到達145公斤新高點，減重中心團隊術前訪視，葉女竟已陷入昏睡，緊急送加護病房插管治療，家人仍為了女兒好，決定還是要手術。

李旻憲表示，葉女在加護病房住了7天，恢復到可接受手術時，腰圍仍超過55吋，腹腔鏡手術必須在病人腹部開3個小洞，將套管伸進腹腔內臟，穿過近20公分厚的肌肉與脂肪層，團隊用1個多小時完成手術，安排再住進加護病房觀察，團隊悉心照護後，病情穩定順利出院。

葉女接受胃縮小術後，胃減少3分之2左右，配合飲食調整，3個月成功瘦了40公斤，舊衣服全都變得像布袋，得重新治裝。她歡喜說，感覺自己比以前清醒多了，人生也有了目標。

李旻憲說明，胃縮小手術減少胃容量，吃一點就飽，足夠一天生活熱量，手術移除飢餓感，降低食慾帶動瘦身。

全世界及亞洲肥胖率逐漸攀升，台中慈濟醫院代謝及減重中心過去1年完成超過300例減重手術，成功為病人恢復健康與美麗，締造零死亡率、零併發症、零滲漏率及感染率等高品質的精良醫療紀錄。

李旻憲將於12月12日舉辦「第一屆慈濟醫療體系四院聯合代謝及減重手術醫學研討會」，分享精準安全的治療指引給醫界，聚集臺灣各地區減重領域相關內、外科及精神科醫師，交流專業知識、提升醫學臨床研究能力，共創更優質的治療與照護。

(中時 )