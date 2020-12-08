義大利一名男子與妻子吵架後到外頭冷靜冷靜，竟一路從義大利北部徒步走了450公里到快接近中部，才被警察發現違反宵禁攔下開罰，義大利網友封他是「義式阿甘」。

英國廣播公司（BBC）報導，義大利網友把男子比做1994年電影「阿甘正傳」（Forrest Gump）主角長跑橫跨美國的情節。美國影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）在片中飾演純真傻氣的阿甘，擁有驚人的運動天賦。

據報導，義大利警方在亞得里亞海沿岸城鎮法諾（Fano）攔下這名48歲男子，詢問後才知道他一週前從北部的科莫（Como）離開。警方依違反宵禁規定，對他開罰400歐元（約新台幣1萬3896元）。

義大利「錢報」（Il Resto del Carlino）率先報導此事，但消息傳出後迅速引發義大利媒體爭相報導。社群媒體上部分用戶留言形容這名男子很英勇，不該挨罰。有人說應該獎勵他，送他一雙新鞋；還有人稱讚他選擇憤而離開平息怒火，而非訴諸暴力。

這名男子告訴警方「我是走路來的，沒有搭任何交通工具」、「一路上遇到好心人給我食物和飲水，我沒事，只是有點累」他還說自己平均每天步行約60公里。

警方發現他凌晨2時在沿海公路上漫無目的遊蕩，當時天氣很冷。

警方在資料庫查核身分後發現他的妻子已通報丈夫失蹤，因此聯繫妻子，婦人之後到法諾接人。

義大利媒體沒說婦人得知丈夫被罰400歐元後的反應。

(中央社)