在全球前十大貨櫃航運公司相繼宣布全球各航線的貨櫃航運漲價計畫，加上傳出大陸水運局已同意明年元月起每大箱（40呎櫃）運價調漲1000美元的訊息，市場對於貨櫃業者獲利持續上修。貨櫃三雄全面大漲，長榮(2603)攻到漲停，陽明(2609)、萬海(2615)漲幅也超過9％，連帶散裝航運、貨攬業都跟進走高表現。

法人指出，缺櫃問題延燒，使美洲線排擠歐洲線及亞洲線供給，本周歐洲線SCFI指數上漲27％，而美洲及亞洲線SCFI指數則維持高檔，整體SCFI指數較9月高42％，貨櫃航運業者11月營收可期。

也由於今年第4季零售商調整庫存策略支撐需求持續回溫，加上疫情發酵導致美國碼頭工人、車架調度不足，以及大陸造櫃廠短期內產能無法補足等因素導致缺櫃問題持續，皆將支撐美洲線運價維持高檔，並進一步對其他航線產生外溢效應。缺櫃現象預計至少將延續至明年第1季，而由於遠洋線運價反應至營收約遞延1到1.5個月，遠洋線航商首季營運有望淡季不淡。

(時報資訊)