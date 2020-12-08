蘋果上個月首度推出專為Mac電腦研發的M1晶片後，彭博報導，消息人士透露蘋果已經在設計一系列新的Mac電腦處理器，最快明年初就會登場。

受此消息打擊，英特爾周一股價下挫3.43%，在美股道瓊指數中表現最差，亦給標普500指數造成最大的拖累。

上個月蘋果推出第一款搭載M1晶片的MacBook Pro筆電，並表示這個採用ARM架構、自家研發的處理器，亦將用於新款MacBook Air、13吋MacBook Pro與Mac mini產品。M1晶片採用台積電5奈米先進製程。

彭博最新報導指出，新的M1處理器最快可能在春季推出。蘋果正在開發一系列新的Mac電腦處理器，以超越英特爾效能最好、最快的產品。蘋果此前曾表示，希望在2022年中以前脫離英特爾的晶片。

報導指出，蘋果正在為許多Mac電腦測試一連串新晶片，其中一款晶片擁有多達32個節能核心，將用於尺寸縮小一半的新款Mac Pro電腦，該產品料將於2022年推出。此外，將於2021年上市的升級版MacBook Pro筆電，以及iMac桌上型電腦都將採用新一代M1晶片。

供應Mac電腦晶片僅占英特爾營收不到10%，但如果蘋果有能力生產效能更好的處理器，恐將使英特爾的其他事業受到威脅。

(時報資訊)