導線架廠-順德(2351)在電動車快充領域再下一城，順利拿下特斯拉(Tesla)新一代車用充電系統導線架訂單，預計明年第2季開始出貨，據了解，Tesla新一代車用充電系統採碳化矽基板，技術門檻相當高，而順德為主要的導線架供應商，產品單價及毛利率都很好，隨著新一代充電系統導入Tesla各車款，且各大車廠旗下電動車與順德合作開發產品陸續導入量產，順德未來營運可望展現強勁成長力道。

全球日益嚴格的碳排放標準，加速傳統車廠轉型發展電動車，且Tesla推出Model 3後銷售亮眼，帶動電動車滲透率大幅提升，根據TrendForce旗下拓墣產業研究院統計數據指出，受到各國政府補貼政策的激勵，包含純電動車(BEV)與插電混合式電動車(PHEV)在內的新能源車，2020年預估銷售量為240萬輛，較2019年成長率19.8%，其中又以Tesla表現最為出色，霸佔所有地區的銷售首位，預期2021年Tesla上海工廠開始交付Model Y將再掀銷售熱潮，加上各主流車系推出電動車款，預計2021年的全球銷售量可達340萬輛，年成長率39.7%，而新能源車市場的蓬勃發展，也將帶動電動車與充電站的各項零組件供應鏈成長機會。

過去電動車最讓人垢病的，莫過於充電樁普及率低且充電時間過長，隨著各國政府積極補貼及廣建充電樁，充電樁覆蓋率已大幅提升，而Tesla也積極開發新一代的充電系統，希望能大幅縮減充電時間。

據了解，由於碳化矽基板可因應電動車大電流快速充電需求，Tesla新一代的車用充電系統採碳化矽基板，但碳化矽基板製程與矽晶圓製程不同，因此必須要用特殊規格的導線架，技術門檻非常高，順德近期順利通過認證拿下Tesla新一代車用充電系統導線架長單，成為主要供應商，預計明年第2季開始出貨，目前特斯拉裡面有1200個導線架接近一半是順德的產品，而新一代的車用充電產品無論是單價或毛利都很好，隨著Tesla電動車熱銷，可望成為推升順德未來營運成長的重要動能。

除Tesla外，包括大陸及歐洲其他品牌電動車廠也與順德合作開發車用導線架新產品，新產品可望陸續導入，進一步提升順德在車用導線架市佔率。

在全球車市銷售及半導體需求增溫下，順德營運擺脫谷底，順德預估，第4季會比第3季好，明年營運可望優於今年。

(時報資訊)