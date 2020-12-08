因韓國首都圈今(8)日提高防疫措施至2.5等級相當於第2高等級，市場對疫情有擴大之虞，加上KOSPI連日大漲，已讓保守投資人先落袋為安。大盤平盤開出後就一厥不振，指數也愈走愈低，接近韓國中午時一度下跌35點。KOSPI指數暫為2712.15點，下跌33.29點，跌幅1.21%。

韓國KOSPI已連續五日收紅下，早盤明顯出現獲利回吐賣壓。大型績優股普遍走弱。

三星電子跌1.23%，SK海力士跌近3%。現代汽車跌3.36%，浦項鋼鐵跌1.3%。樂金化學跌1.1%，三星SDI逆勢上漲1.47%。三星生物製藥大跌4.43%，賽特瑞恩藥廠也是大跌4.09%。至於網路雙雄Naver跌1.21%，同業Kakao跌1.95%。

最新匯價，目前1美元可兌換1084.5韓元，韓元貶值2.4元，暫時守住兌美元匯價1100心理關卡。

(時報資訊)