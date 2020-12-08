台積電ADR持續攀高，台積電(2330)今早開平後下壓，但約過上午十時半後隨著買盤進場，股價轉升，盤中漲6元至520元，再創新高價，市值同步再創新高，達新台幣13.48兆元。

台積電美國存託憑證(ADR)收盤再創新高，達106.39美元，再創歷史新高，總市值來到5517億美元，超越波克夏，躍居全球第9。

台積電將於10日公布業績，外資預期，台積電11月營收將逾1200億元，12月營收更將優於11月，挑戰單月新高，並預期台積電第四季可達財測的高標甚至不排除超標。

展望明年，隨著台積電5奈米持續放量出貨，外資看好台積電明年營運持續成長並再創新高。且台積公司的大客戶蘋果擴大自主研發晶片，台積電營運可望受惠，將是推升台積電未來業績成長的主要動力之一。

台積電今日股價續攀高，台積電轉投資八吋晶圓廠世界先進(5347)股價同創新高，達122元。也拉抬聯電(2303)股價翻紅，重回50元之上。

(時報資訊)