2020新社花海暨台中國際花毯節、農特產品展售活動於12月6日圓滿落幕，此次活動獲得各方佳評，在23天展期吸引約265萬參觀人次，前來新社一睹全台最大面積的絢爛花海，創造山城地區農特產銷售金額達4768萬元，增加農民收益。

農業局表示，2020新社花海由農委會種苗改良繁殖場舉辦，以「2020 愛你愛妳」為主軸，規劃有4大主題展示區，包含百合花展館、金門特展、青農特區及山城農產推廣。

2020新社花海暨台中國際花毯節落幕，23天展期吸引265萬參觀人次。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

2020新社花海暨台中國際花毯節。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

農特產品行銷區由農業局負責，以台中農好為主題，設置126個攤位，囊括台中市最時鮮、當季的農特產品，同時結合田媽媽、農會家政班等推出最道地的美食，在23日展出時間創造約4768萬元銷售佳績，帶動地方經濟繁榮。

農業局指出，每年秋冬季的新社花海都是許多國人期盼的年度盛事，中央與地方共同合作，成就每年的絢爛展出，期待明年秋冬花開，再度邀民眾一同徜徉在花海的休閒浪漫氛圍中。

(中時 )